сегодня в 09:57

Пьяный житель Подмосковья поругался с девушкой и выкинул ее чихуахуа с 14 этажа

Пьяный 22-летний Олег выбросил из окна 14 этажа чихуахуа своей 20-летней девушки Евы. В паре произошла ссора, сообщает SHOT .

Ева и Олег жили друг с другом в подмосковной Балашихе полгода. Вместе пара завела собаку Тею.

Однако 2 февраля между Олегом и Евой произошла ссора. Девушка разозлилась и покинула квартиру.

Примерно в 05:00 Олег отправил Еве запись, как выбрасывает Тею из окна 14-го этажа. Чихуахуа сразу же скончалась в возрасте 11 месяцев.

Ева написала заявление в полицию. Олег задержан. По словам девушки, во время выбрасывания собаки из окна парень был в нетрезвом состоянии.

Ранее в одном из дворов Санкт-Петербурга мужчина избил 73-летнюю женщину. Агрессию у него вызвала маленькая собака.