Пьяный житель Подмосковья кидался на прохожих и размахивал ножом в Сочи

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SHOT: пьяный мужчина кидался на прохожих и размахивал ножом в Сочи

Агрессивно настроенный житель Московской области вышел на улицу в Сочи и начал кидаться на прохожих с ножом, сообщает SHOT .

Инцидент произошел 30 июля на Советской улице в Сочи. Очевидцы запечатлели неадекватного мужчину, который кричал и провоцировал на драку прохожих.

Он был настроен агрессивно и размахивал ножом. При этом мужчина был в нетрезвом состоянии, ходил, странно покачиваясь, и разговаривал сам с собой.

Прохожим приходилось отбиваться от пьяного неадеквата стульями и пластиковыми столами. А сотрудникам магазина и ларьков пришлось закрыть заведение, чтобы избежать гнева агрессивного мужчины.

В итоге прохожим удалось скрутить неадеквата и вызвать полицию. По предварительной информации, мужчина оказался 33-летним жителем Подмосковья. Обстоятельства и причины происшествия выясняются правоохранителями.