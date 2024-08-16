Пьяный житель Кузбасса пытался стащить деликатесы из магазина

Сотрудники Росгвардии задержали в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области 40-летнего местного жителя, который пытался вынести из супермаркета крупную партию мясной продукции, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в одну из торговых точек города и сложил в свой рюкзак 6 палок колбасы и 6 упаковок мясных нарезок. Затем он направился к выходу, намереваясь пронести товар мимо кассы.

Злоумышленника заметили, после чего на место вызвали Росгвардию. Правоохранители оперативно задержали пьяного мужчину и передали его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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