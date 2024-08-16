В продуктовом магазине Подольска грузчик ударил ножом администратора

сегодня в 17:30

МК: в Подольске грузчик несколько раз ударил ножом администратора магазина

Грузчик устроил нападение на женщину-администратора точки во время приемки привезенного товара. Мужчина, судя по видео, несколько раз ударил женщину ножом.

Через некоторое время напавшего оттащили. Пострадавшую отправили в больницу, она в тяжелом состоянии.

Стычка произошла из-за постоянных конфликтов администратора и грузчика. Рабочий часто приходил в магазин в непотребном виде.

Ранее нетрезвый мужчина напал с ножом на прохожих в Санкт-Петербурге. Он думал, что находится в сюжете фильма «Голодные игры», поэтому пытался атаковать людей.