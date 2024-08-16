В продуктовом магазине Подольска грузчик ударил ножом администратора
МК: в Подольске грузчик несколько раз ударил ножом администратора магазина
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В продовольственном магазине Подольска произошла поножовщина, сообщает «МК: срочные новости».
Грузчик устроил нападение на женщину-администратора точки во время приемки привезенного товара. Мужчина, судя по видео, несколько раз ударил женщину ножом.
Через некоторое время напавшего оттащили. Пострадавшую отправили в больницу, она в тяжелом состоянии.
Стычка произошла из-за постоянных конфликтов администратора и грузчика. Рабочий часто приходил в магазин в непотребном виде.
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