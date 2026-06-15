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Пьяный житель Гатчины с саблей ранил мужчину в подъезде

В Гатчине полицейские задержали хулигана с саблей. Происшествие случилось 14 июня у дома № 10 по улице Генерала Кныша, сообщила петербургская полиция.

В полицию поступило сообщение о конфликте, в ходе которого один из участников получил травму руки. Прибывшие на место сотрудники полиции по горячим следам задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, около 10:45 в подъезде жилого дома между двумя мужчинами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта подозреваемый нанес оппоненту удар саблей по руке.

Пострадавший, 43-летний житель Гатчинского района, был доставлен в медицинское учреждение. После оказания помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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