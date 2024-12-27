Пьяный водитель «Ауди» врезался в ледовый городок в Башкирии
В Мишкинском районе Башкирии 23-летний водитель врезался в ледовый городок на большой скорости, сообщает SHOT.
«Водитель почувствовал себя Вином Дизелем из „Форсажа“», — сообщает Telegram-канал.
Молодой человек, видимо, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате он сильно разогнался и снес на своем пути ледяные фигуры с гирляндами.
Ранее под Новороссийском произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. В результате погиб один человек.