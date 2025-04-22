Пьяный силовик выехал на встречку и сбил мотоциклиста в Подмосковье

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Мотоциклиста госпитализировали в результате ДТП с пьяным силовиком в Подмосковье

Вечером 21 апреля на 8 км автодороги Чехов-Попово произошло ДТП. Сотрудник правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на автомобиле Skoda и сбил мотоциклиста, сообщает Информационный центр СК России.

Водителя мотоцикла госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело, которое контролируется в центральном аппарате ведомства.

По информации пресс-службы прокуратуры Московской области, мужчина, который управлял автомобилем Skoda, скрылся с места ДТП, но его личность оперативно установили и доставили в следственный отдел. Расследование контролирует Чеховская городская прокуратура.

Ранее два ДТП с мотоциклами произошли в Москве. Они столкнулись с машинами.