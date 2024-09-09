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Пьяный петербуржец зарезал свою 18-летнюю дочь и устроил дебош в подъезде

40-летний житель Санкт-Петербурга выпил слишком много спиртного и устроил дебош, зарезав при этом собственную дочь. Об этом сообщает SHOT .

Инцидент произошел в доме на Поликарповой аллее вечером 8 сентября. 18-летняя жертва нападения с ножом умерла от большого количества колюще-режущих ран.

После убийства петербуржец бегал по лестничной клетке дома с холодным оружием в руке и громко кричал. Своими действиями он напугал соседей, и те обратились в правоохранительные органы.

Неадеквата задержали сотрудники полиции. В нетрезвом состоянии его увезла скорая помощь. До этого мужчина был осужден за угон машины и разбойное нападение.

Ранее 47-летний бизнесмен ворвался в дом бывшей супруги и жестоко убил ее. Это произошло в Наро-Фоминском округе Подмосковья.