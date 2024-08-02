Пьяный петербуржец перевернул коляску с младенцем, ребенок упал на асфальт

В Санкт-Петербурге пьяный человек на улице чуть не стал виновником трагедии. Он перевернул коляску с маленьким ребенком, когда мать гуляла с ним по улице, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Малыш упал на тротуар, но испуганная женщина сумела быстро сориентироваться и тут же вызвала в полицию. Ребенка доставили в больницу, где врачи подтвердили лишь небольшой ушиб головы. Малолетнему петербуржцу оказали всю необходимую помощь.

На место происшествия прибыла полиция, после чего 40-летнего нарушителя задержали и доставили в отделение. Против него составили протокол о хулиганстве и поместили в приемное учреждение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Ферганском проезде в Москве мужчина пытался похитить младенца на улице, но его задержали. Злоумышленник атаковал мать с новорожденным малышом — он силой вырвал младенца из рук жертвы и пытался бежать, нанеся ребенку большое количество травм, но его преследовал один из очевидцев ситуации. Ведется следствие.