Пьяный пассажир в Москве угрожал вырвать таксисту кадык

Пьяный пассажир напал на водителя такси в Москве, угрожая вырвать ему кадык. Неадекват также пытался задушить таксиста и запугивал ножом, сообщает 360.ru .

Пассажир сел около станции метро «Таганская», он направлялся в Раменское. По словам водителя такси, мужчина был нетрезв.

В какой-то момент пассажир стал давить на водителя психологически. Незадолго до конечной остановки он потребовал остановить авто. Злоумышленник начал угрожать и даже показал нож. Он пригрозил убийством водителю.

По словам таксиста, мужчина попытался его задушить. К счастью, водителю удалось спастись. Он собирается обратиться в полицию.

В «Яндекс Такси» заблокировали данного пассажира. Также сервис готов передать всю необходимую информацию о злоумышленнике правоохранительным органам.

Ранее пассажир хотел задушить таксиста под песню Freestyler в Нижнем Новгороде. Мужчина отпустил свою жертву лишь тогда, когда таксист практически потерял сознание.