Пьяный пассажир набросился с кулаками на стюардессу в аэропорту Домодедово

Неадекватный мужчина в грубой форме сначала потребовал отвести его в туалет, а затем пересадить на более удобное место. После вежливого отказа пассажир набросился с кулаками на стюардессу.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые скрутили и вывели дебошира из салона самолета.

В ближайшее время воздушное судно вылетит в Новосибирск, но без буйного пассажира на борту.

Ранее пассажир устроил дебош на борту самолета Ереван — Москва в аэропорту Домодедово. Неадекватный мужчина во время полета пытался открыть дверь судна и агрессивно вел себя в отношении бортпроводников.