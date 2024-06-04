Пьяный пассажир набросился с кулаками на стюардессу в аэропорту Домодедово
Вылет самолета авиакомпании S7 рейсом Москва — Новосибирск задерживается в столичном аэропорту Домодедово из-за пьяного пассажира, устроившего дебош на борту, сообщает SHOT.
Неадекватный мужчина в грубой форме сначала потребовал отвести его в туалет, а затем пересадить на более удобное место. После вежливого отказа пассажир набросился с кулаками на стюардессу.
На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые скрутили и вывели дебошира из салона самолета.
В ближайшее время воздушное судно вылетит в Новосибирск, но без буйного пассажира на борту.
Ранее пассажир устроил дебош на борту самолета Ереван — Москва в аэропорту Домодедово. Неадекватный мужчина во время полета пытался открыть дверь судна и агрессивно вел себя в отношении бортпроводников.