Пьяный парень порезал знакомого и закопал еще живого в Брянске

Пьяный 20-летний житель Брянска признан виновным в покушении на убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Володарский райсуд города установил, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, в ходе конфликта со знакомым нанес ему множество ударов и ранений ножом. Он действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

Решив, что жертва мертва, злоумышленник завернул тело в покрывало и вынес в лес Володарского района. Там он прикопал раненого землей, чтобы скрыть от глаз прохожих.

В судебном заседании фигурант свою вину признал частично.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. В пользу потерпевшего еще была взыскана компенсация морального вреда — 1,35 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.