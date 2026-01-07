Пьяный отец утопил ребенка в ванной в Бузулуке за то, что тот плакал

21-летнего мужчину из Бузулука в Оренбургской области обвиняют в утоплении ребенка в ванной. Инцидент произошел ночью 6 января, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Суд заключил мужчину под стражу. Его обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Инцидент случился ночью 6 января на улице Гая в Бузулуке. Обвиняемый, предположительно, применил насилие к ребенку, опустил в ванную с водой и удерживал, пока тот не погиб.

Задержанный признал вину. Его заключили под стражу.

По данным РЕН ТВ, мужчина в момент убийства был нетрезв. Мальчик 2024 года рождения начал плакать, что послужило началом акту агрессии и тяжкому преступлению.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.