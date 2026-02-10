Пьяный отец ударил ножом в сердце свою дочь в Приморье

Прокуратура Приморья контролирует расследование уголовного дела о покушении на убийство 11-летней девочки в поселке Сибирцево, задержан ее 61-летний отец, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, 4 февраля пьяный мужчина зашел в комнату, где спала 11-летняя девочка и ударил ее ножом. Подозреваемый в покушении на убийство заключен под стражу на 2 месяца.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Ее ход и результаты находятся в прокуратуре на контроле.

Как уточнили в министерстве здравоохранения Приморского края, раненую в область сердца девочку доставили в больницу 4 февраля. Врачи сразу начали оказывать помощь и приняли решение о срочной операции. Спасали ребенка хирурги Андрей Редько и Владимир Мутыль анестезиолог Виктор Сорокин. Все работали работала быстро и слаженно. Операция прошла успешно.

После операции юную пациентку перевели в реанимацию. Состояние девочки оставалось тяжелым, за ней круглосуточно наблюдали медики. Специалисты постоянно консультировались с краевыми коллегами и корректировали лечение ребенка.

Когда состояние удалось стабилизировать, решили перевести девочку в другое медучреждение. 6 февраля вертолетом санавиации ее доставили в Краевую детскую клиническую больницу № 1.

Главврач детской краевой больницы № 1 Инна Зеленкова рассказала, что на сегодняшний день девочка лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние ребенка стабильное, доктора отмечают положительную динамику.

«Благодаря слаженной и быстрой работе врачей скорой помощи, специалистов Черниговской районной больницы и нашего краевого реанимационного центра ребенку своевременно оказали экстренную помощь», — добавила Зеленкова.

