сегодня в 18:54

Пьяный мужчина ударил ножом в шею знакомого в Подольске

На автопарковке в Подольске пьяный мужчина ударил ножом в шею знакомого. Пострадавший выжил, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 11 октября. 42-летний местный житель в ходе конфликта с 25-летним знакомым нанес ему удар ножом в область шеи. Очевидец нападения оказал пострадавшему первую медпомощь и вызвал скорую.

Также еще двое очевидцев удержали обвиняемого от дальнейших преступных действий. Нападавшего задержали полицейские.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли нож, провели очные ставки между свидетелями и обвиняемым. По делу назначено проведение комплекса судебных экспертиз. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

