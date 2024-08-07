Пьяный мужчина напал на полицейского на севере Москвы

Около торгового центра на Дмитровском шоссе в Москве пьяный мужчина напал на полицейского, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

5 августа пьяный злоумышленник, не желая, чтобы его привлекли к административной ответственности, отказываясь выполнять законные требования полицейских, напал на силовиков.

С задержанным мужчиной проведены следственные действия. Злоумышленнику предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее в столице завели уголовное дело на девушку из Узбекистана по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ее хотели высадить из автобуса, так как она ехала «зайцем», но пассажирка, пытаясь выйти из салона, напала на контролера.