В Москве арестуют мигрантку, обвиняемую в нападении на представителя власти

ГСУ СК РФ по городу Москве открыл уголовное дело против девушки по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Силовики ходатайствуют об ее аресте, сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

По данным правоохранителей, девушка ехала «зайцем» в московском автобусе. Ее остановила работница ГКУ «Организатор перевозок» и попросила подтвердить, что та оплатила проезд. Но нарушительница порядка хотела избежать штрафа и попыталась выйти из транспортного средства. Во время этого она применила насилие против представителя власти.

Сотрудники столичного СК РФ нашли нарушительницу порядка, она оказалась гражданкой Узбекистана. Девушке предъявили обвинения. Она признала вину и раскаялась.

Также следователи выяснили, что девушка находилась в России нелегально, нарушив миграционное законодательство страны. Правоохранители будут ходатайствовать об ее аресте.

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