Пьяный мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку в Санкт-Петербурге

РЕН ТВ: в Петербурге 13-летняя девочка пришла в гости и была изнасилована

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах изнасилования 13-летней девочки пьяным 21-летним мужчиной. Предварительно известно, что все случилось дома у мужчины, куда школьница сама пришла с подругой, сообщает РЕН ТВ .

Согласно оперативной информации, девочка стала жертвой надругательства в поселке Парголово на улице Заречной в доме 21-летнего мужчины, к которому пришла в гости вместе с подругой.

Школьница с подругой пришли к мужчине, чтобы выпить алкогольных напитков. Под воздействием алкоголя в какой-то момент мужчина захотел ласки и применил силу в отношении 13-летней школьницы.

В итоге злоумышленника задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге изнасилованию подвергся юноша, который пришел на концерт-трибьют, посвященный Михаилу Горшеневу из группы «Король и Шут». Над 13-летним школьником надругался 40-летний мужчина.