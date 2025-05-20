Пьяные подростки жестоко избили женщину на детской площадке в Москве

В столичном районе Митино женщина сделала замечание подростком, которые пили алкоголь на детской площадке, а те напали на нее и жестоко избили, сообщает Mash .

Накануне Екатерина гуляла с ребенком во дворе дома на Митинской улице. Между тем на детской площадке сидели старшеклассники, которые что-то отмечали.

По словам женщины, подростки пили алкоголь и громко матерились. Екатерину их поведение возмутило, она сделала ребятам замечание и попросила найти другое место для посиделок.

В ответ на это один из подростков толкнул женщину, а затем избил ее ногами по бедрам и лицу. Екатерине понадобилась помощь медиков. Она обратилась в травмпункт с синяками.

Ранее в Санкт-Петербурге шестиклассницы толпой избили девочку и сняли все на видео. Предположительно, жертва слила в Сеть интимные фото одной из нападавших.