Пьяные пензяки раскопали могилу друга ради любопытства

Трое молодых людей в Пензенской области решили раскопать могилу друга из любопытства. Они решили проверить, действительно ли там похоронен их товарищ, сообщает РЕН ТВ .

Друзья распили алкогольные напитки, а затем девушка предложила раскопать захоронение. Она попросила парней сделать это за 10 тысяч рублей, те согласились.

Ребята купили лопаты и приступили к делу, однако быстро устали. Они бросили инвентарь и решили вернуться к «раскопкам» на следующий день. Тогда их и задержали.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами захоронения. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

