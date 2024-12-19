Пьяные мужчины напали на москвича в подъезде за то, что тот якобы выключил свет

Неизвестные с отверткой в руках напали на жителя Москвы. Это произошло после того, как неожиданно пропал свет в доме в Гурьевском проезде, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

31-летний мужчина находился в квартире, когда в доме потух свет. После этого он решил выйти в подъезд и проверить электрический щиток.

В тот же момент в коридор вышли трое мужчин, которые были на вечеринке у соседа и распивали алкогольные напитки. Они подумали, что москвич выключил у них свет, и напали на него, ранив в плечо и голову.

Ранее в Химках таксист чуть не убил отверткой мужчину за отказ платить завышенную стоимость.