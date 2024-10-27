В Химках таксист чуть не убил отверткой мужчину за отказ платить завышенную цену
В подмосковных Химках гражданин Кыргызстана, работая водителем такси, требовал у пассажира оплатить поездку по удвоенному ценнику в сравнении с той суммой, которую показывало приложение «Яндекс Такси», но когда получил отказ, попытался убить его отверткой, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Предварительно установлено, что иностранец, будучи водителем такси, напал на пассажира 24 октября, когда тот отказался платить больше официальной стоимости поездки. Взбешенный отказом таксист схватил отвертку и не менее четырех раз ударил ею мужчину. В итоге пострадавшего горожанина в срочном порядке увезли в больницу, а гражданина Кыргызстана задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».
По факту случившегося полиция расследует также уголовное дело, возбужденное ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью человека». В настоящее время злоумышленник арестован.
Следственный комитет перед прокурором инициировал вопрос о передаче расследования уголовного дела в производство следователей города Химки.