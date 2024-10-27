В Химках таксист чуть не убил отверткой мужчину за отказ платить завышенную цену

В подмосковных Химках гражданин Кыргызстана, работая водителем такси, требовал у пассажира оплатить поездку по удвоенному ценнику в сравнении с той суммой, которую показывало приложение «Яндекс Такси», но когда получил отказ, попытался убить его отверткой, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области .

Предварительно установлено, что иностранец, будучи водителем такси, напал на пассажира 24 октября, когда тот отказался платить больше официальной стоимости поездки. Взбешенный отказом таксист схватил отвертку и не менее четырех раз ударил ею мужчину. В итоге пострадавшего горожанина в срочном порядке увезли в больницу, а гражданина Кыргызстана задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

По факту случившегося полиция расследует также уголовное дело, возбужденное ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью человека». В настоящее время злоумышленник арестован.

Следственный комитет перед прокурором инициировал вопрос о передаче расследования уголовного дела в производство следователей города Химки.