Пьяные кемеровские дети разгромили 166 могил, в том числе погибших на СВО

В селе Березово Кемеровской области двое молодых людей повредили 166 могил на местном кладбище, сообщает журнал «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В местных правоохранительных органах заявили, что минувшей ночью в полицию позвонил местный житель с информацией о разгроме могил. Полицейские выехали на место и установили, что надгробия опрокинули на землю. Свидетельница произошедшего указала на двух подростков 13 и 15 лет, которых видела на кладбище.

По версии стражей порядка, школьники приехали из Новокузнецка в гости к родственникам. Их уже доставили в отделение полиции.

Молодые люди признались силовикам, что громили памятники в состоянии алкогольного опьянения.

По факту разгрома могил проводится доследственная проверка по статье 243 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений). Прокуратура Кузбасса также проверяет факт повреждения могил, в том числе участников специальной военной операции на Украине.