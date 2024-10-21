Пьяная женщина на Kia повредила десять машин на парковке в Мытищах

Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля Kia и повредила десять машин, стоящих на парковке в Мытищах, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 21 октября во дворе дома, расположенного на улице Ильинского. Женщина-водитель 1991 года рождения, находясь за рулем Kia, наехала на 10 припаркованных автомобилей. Все они оказались повреждены. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Отмечается, что автоледи пребывала в состоянии алкогольного опьянения, судя по внешним признакам. После того, как она повредила машины, женщина скрылась с места аварии.

Правоохранители установили личность нарушительницы, устроившей ДТП. Ее доставили в территориальный отдел полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции составили на женщину административные протоколы по ст. 12.26 и по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ.

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