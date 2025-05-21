сегодня в 15:08

Пьяная пассажирка открыла люк аварийного выхода на рейсе в Калининград

Пьяная девушка устроила дебош на самолете, который должен был выполнить рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, сообщает Mash .

Нетрезвая пассажирка зашла на борт, который готовился к вылету. Затем она решила дернуть за рычаг аварийного люка, тем самым открыв выход.

Бортпроводники вызвали полицию. Девушку сняли с рейса и задержали. Правоохранители устанавливают мотив пассажирки.

Ранее мужчина в военной форме пригрозил порезать экипаж на борту авиарейса в Сочи. Он требовал, чтобы самолет прилетел точно по расписанию.