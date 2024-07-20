Пьяная мать взбесилась после спасения ее голодных детей из квартиры в Москве

В Москве сотрудники МЧС спасли двух детей, которые, высунувшись в окно, просили еду, но их нетрезвая мать по возвращению домой не оценила действия спасателей, взбесилась и закатила истерику, пишет Telegram-канал SHOT .

38-летняя Ольга бросила дома детей 2 и 4 лет. Вернувшись домой в нетрезвом состоянии, она не ожидала встретить спасателей и начала скандалить.

Москвичка заявила, что ушла «гулять», пока дети спали. В настоящее время ее передали полиции для дальнейшего разбирательства.

К делу уже подключилась московская прокуратура. Предварительно, оба ребенка будут переданы в специальное учреждение. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее СМИ писали, что москвичи заметили двух детей, высунувшихся в окно одного из домов, которые кричали и просили их покормить. Очевидцы вызвали спасателей на помощь детям.