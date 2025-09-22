Пьяная мать едва не угробила ребенка в подъезде дома в Ростове-на-Дону

Нетрезвая жительница Ростова-на-Дону едва не убила своего ребенка при возвращении с застолья у знакомой. Девушка раскаялась и надеется, что ребенок останется с ней, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как пьяная ростовчанка еле спускает коляску с ребенком по лестнице. При этом малыш чуть не выпал из коляски. Затем девушка безуспешно пытается открыть входную дверь в подъезд, после чего ногой разбивает стекло и вместе с ребенком падает на осколки. В лифте она с силой таранит его двери коляской, в которой находится ребенок.

Анастасия С. рассказала, что инцидент произошел после встречи с подругой. По ее словам, всему виной алкоголь, который «странно на нее подействовал». Она полностью признала вину и готова ответить по закону за свой поступок. При этом Анастасия надеется, что у нее не заберут ребенка.

«Я не прошу там меня понять и даже простить. Все будет по закону. Но я очень надеюсь, что мой ребенок останется со мной», — сказала собеседница.

