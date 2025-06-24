Питерский качок нокаутировал больного раком пенсионера-волонтера из-за замечания

В Санкт-Петербурге мужчина побил 78-летнего онкобольного пенсионера-волонтера. Мускулистому гражданину не понравилось, что дедушка попросил его спутницу выгуливать собаку на поводке, сообщает «Mash на Мойке» .

Родственники пострадавшего рассказали, что происшествие случилось в районе Металлострой, когда пенсионер выгуливал своего питомца. Во время прогулки на мужчину налетел чужой пес, и пожилой человек сделал замечание владелице животного. По словам родных, дедушка попросил женщину держать ее собаку на привязи.

После этого петербурженка устроила скандал и начала с матом кричать, что это «ее двор». Вскоре к женщине подошел накаченный мужчина в майке, который ударил пенсионера по голове. От удара пожилой мужчина упал не смог встать.

Близкие пострадавшего говорят, что он пытался скрывать, что его побили. Когда правда вскрылась, родственники обратились в полицию.

Пострадавший дедушка занимается волонтерством и возит собак в хоспис.