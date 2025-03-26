Питерские молодожены попали в «собачью сцепку» во время первой брачной ночи
«Собачьей сцепкой» закончилась первая брачная ночь петербургских молодоженов. Супруг перенервничал и буквально застрял в жене, поэтому пришлось вызывать скорую помощь, сообщает Mash.
После сыгранной пышной свадьбы новоиспеченные муж с женой отправились выполнить свой супружеский долг. Для 20-летней девушки это был первый сексуальный опыт.
Несмотря на то, что муж старше на 10 лет, он сильно перенервничал. В итоге пара не смогла самостоятельно «расцепиться». В машину скорой помощи их погрузили в простынях. Помощь пришлось оказывать в больнице.
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