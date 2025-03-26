Питерские молодожены попали в «собачью сцепку» во время первой брачной ночи

После сыгранной пышной свадьбы новоиспеченные муж с женой отправились выполнить свой супружеский долг. Для 20-летней девушки это был первый сексуальный опыт.

Несмотря на то, что муж старше на 10 лет, он сильно перенервничал. В итоге пара не смогла самостоятельно «расцепиться». В машину скорой помощи их погрузили в простынях. Помощь пришлось оказывать в больнице.

Ранее основатель экосистемы «Розовый кролик», владелец сети секс-шопов Максимилиан Лапина прокомментировал идею запрета в России секс-игрушек. Эксперт высказал свое удивление взрослым с такой зашоренностью и узким мышлением.