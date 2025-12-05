Пищат и дерутся: крысы заполонили тротуары рядом с «Баррикадной» в Москве

Крысы заполонили тротуары рядом со станцией метро «Баррикадная» в Москве

Рядом со станцией московского метро «Баррикадная» появилось большое количество крыс. Очевидцы пожаловались на их писк, сообщает « Москва с огоньком ».

Жители столицы отметили, что крысы устраивают друг с другом драки. Не исключено, что грызуны сражаются за территорию.

На опубликованной записи одна крыса бежит по асфальту, а две другие сидят на лавке. Затем первая крыса запрыгивает к остальным. Одна из них прячется. Две оставшиеся ходят по лавке.

Ранее лабораторная крыса укусила за палец работника НГУ им. Лобачевского в Нижнем Новгороде. Мужчине пришлось обращаться к врачам.

