Лабораторная крыса цапнула за палец сотрудника нижегородского университета
21-летнего сотрудника ННГУ им Лобачевского укусила лабораторная крыса
Пресс-служба Государственной трудовой инспекции по Нижегородской области сообщила о случае, произошедшем с сотрудником Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского: его укусила лабораторная крыса, сообщает ИА «Время Н».
Все случилось 12 ноября в одной из лабораторий университета.
21-летний пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. Ему диагностировали укушенную рану второго пальца правой руки.
В настоящее время Гострудинспекция в Нижегородской области проводит расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.
