Лабораторная крыса цапнула за палец сотрудника нижегородского университета

Пресс-служба Государственной трудовой инспекции по Нижегородской области сообщила о случае, произошедшем с сотрудником Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского: его укусила лабораторная крыса, сообщает ИА «Время Н» .

Все случилось 12 ноября в одной из лабораторий университета.

21-летний пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. Ему диагностировали укушенную рану второго пальца правой руки.

В настоящее время Гострудинспекция в Нижегородской области проводит расследование для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

