Пиротехники уничтожили 300 суббоеприпасов М74 ракеты ATACMS в Курской области

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Пиротехники МЧС РФ ликвидировали 300 суббоеприпасов М74 от американской ракеты ATACMS в Курской области. Избавление региона от снарядов, которые могут взорваться и ранить мирных жителей, продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

Найденные боеприпасы пиротехники сначала пытаются достать из земли. Если сделать это не получается, детонацию провоцируют на месте.

Чтобы безопасно взорвать боеприпас, пиротехники МЧС РФ ставят на него дистанционный заряд. После этого ликвидируют с достаточного расстояния.

За три месяца в Курской области таким образом уничтожили около 1,4 тыс. украинских боеприпасов.

Ранее пиротехники МЧС РФ обезвредили ракету «Нептун» ВСУ в Курской области. Боевую часть пришлось ликвидировать на месте.