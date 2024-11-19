Пиротехники МЧС обезвредили ракету «Нептун» ВСУ в Курской области

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Боевая часть ракеты «Нептун» была обнаружена во время обследования Курской области. Пиротехники обезвредили ее, сообщает пресс-служба МЧС России.

Противокорабельная ракета была запущена украинской армией. Ее боевую часть уничтожили на месте.

На опубликованных кадрах видно, как боевая часть лежит посреди поля. Затем раздается взрыв.

С августа пиротехники совершили более 170 выездов. Специалисты обезвредили почти 1,4 тыс. боеприпасов.

Ранее в Ногинском спасательном центре МЧС торжественно встретили пиротехническую группу, которая вернулась из длительной и сложной командировки. В течение не одного месяца специалисты выполняли задачи по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в зоне СВО.