Пилоты спасли людей, но пожертвовали собой: подробности крушения Ми-8 под Орлом
Губернатор: пилоты ценой своей жизни увели вертолет от домов в Орловской области
Пилоты Ми-8 ценой собственных жизней увели вертолет от жилых домов при крушении в Урицком районе Орловской области. Такое заявление сделал орловский губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
По словам главы Орловской области, военный вертолет разбился из-за технической неисправности. Ми-8 потерпел крушение в безлюдной местности в 1,5 километра от населенного пункта Нарышкино.
«Экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Их героизм не будет забыт», — написал Клычков.
В результате падения вертолета разрушений нет, местные жители не пострадали. Ситуация находится под контролем, подчеркнул губернатор.
При крушении вертолета под Орлом погибли два человека — пилот и бортмеханик, сообщали СМИ.