Пилоты спасли людей, но пожертвовали собой: подробности крушения Ми-8 под Орлом

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Губернатор: пилоты ценой своей жизни увели вертолет от домов в Орловской области

Пилоты Ми-8 ценой собственных жизней увели вертолет от жилых домов при крушении в Урицком районе Орловской области. Такое заявление сделал орловский губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале .

По словам главы Орловской области, военный вертолет разбился из-за технической неисправности. Ми-8 потерпел крушение в безлюдной местности в 1,5 километра от населенного пункта Нарышкино.

«Экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов. Их героизм не будет забыт», — написал Клычков.

В результате падения вертолета разрушений нет, местные жители не пострадали. Ситуация находится под контролем, подчеркнул губернатор.

При крушении вертолета под Орлом погибли два человека — пилот и бортмеханик, сообщали СМИ.