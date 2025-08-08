Пилот вертолета погиб от сердечного приступа, выполняя рейс на Камчатке

Пилот вертолета внезапно погиб от сердечного приступа во время выполнения рейса в Камчатском крае. Перед этим он посадил воздушное судно на вулкан Крашенинникова и ожидал помощи, сообщает SHOT .

Вертолет Robinson совершил экстренную посадку на вулкан на территории Кроноцкого заповедника. Во время полета пилоту стало плохо из-за сердца. Он посадил воздушное судно и рассказал о своем состоянии.

На помощь мужчине должна была отправиться санитарная авиация. Однако пилот не дождался ее, состояние здоровья ухудшилось, он скончался. По предварительной информации, на борту находились и пассажиры.

