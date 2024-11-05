«Пилила» мозг: мужчина заживо сжег жену в подмосковной общаге

Житель подмосковного Ногинска заживо сжег свою супругу из-за того, что она часто якобы нервировала его из-за бытовых вопросов. Россиянин облил супругу бензином и поджег в комнате общежития, сообщает «Осторожно, Москва» .

Мужчина регулярно ссорился с супругой. Во время очередной стычки 3 ноября супруг достал канистру, облил бензином свою жену и подпалил ее. Женщину успели доставить в реанимацию с множественными ожогами, где она и скончалась.

Правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого. Следствие планирует ходатайствовать перед городским судом, чтобы фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный мужчина заживо сжег незнакомца оберткой от колбасы. По версии следствия, приезжий подпалил кусок полиэтилена и бросил его в спящего мужчину, отчего тот загорелся и впоследствии погиб.

