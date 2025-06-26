Петербуржцы потеряли более 63 млн рублей за неделю из-за телефонных мошенников

С 16 по 22 июня жители Петербурга лишились почти 63 миллионов рублей в результате действий телефонных аферистов. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

16 июня пострадавшие потеряли 6,8 миллиона рублей. В Калининском районе женщина трижды отдала 1,3 миллиона пожилой на вид мошеннице. В Выборгском районе другая жительница, искавшая работу, перевела 890 000 рублей лже-трейдеру. В том же районе мужчину обманули при продаже автозапчастей, списав с его счета 28 000 рублей. В Невском районе аферисты, выдав себя за сотрудников ведомств, убедили женщину взять кредит и перевести 89 000 рублей.

17 июня ущерб составил 8,6 миллиона рублей. Во Фрунзенском районе 97-летний пенсионер отдал 495 000 рублей курьеру под предлогом декларирования средств.

18 июня мошенники похитили 6,9 миллиона. В Калининском районе жительница передала у подъезда 5 190 евро и 96 долларов лже-проверяющему. В Петроградском районе мужчину уговорили вложить 611 905 рублей в фальшивую биржу.

19 июня потери достигли 21 миллиона рублей. В Выборгском районе мужчина за несколько дней перевел аферистам 8 миллионов. Там же реставратор Эрмитажа, поверив в «защиту денег», лишился 3,2 миллиона. В Невском районе женщина отдала 1 миллион водителю «Яндекс Такси» под тем же предлогом.

20 июня украдено более 8 миллионов, включая 3,5 миллиона у жительницы Красносельского района.

21 июня потери превысили 7 миллионов. В Красногвардейском районе женщина перевела 4,5 миллиона «для сохранения». В Невском районе мошенники, представившись мастерами по домофонам и сотрудниками Росфинмониторинга, выманили 310 000 рублей через СМС-код.

22 июня аферисты похитили 4 миллиона рублей, обманув троих жителей Центрального, Калининского и Московского районов.

Итог недели: 62 894 584 рублей (на 10 миллионов больше, чем с 9 по 15 июня). «МК в Питере» призывает быть осторожнее с незнакомцами по телефону.

Новые меры: Госдума ввела уголовную ответственность для дропперов (до 6 лет и 1 миллион штрафа). Те, кто передает доступ к счетам из корысти, рискуют сесть на 3 года. По словам Вячеслава Володина, это ограничит возможности мошенников и защитит граждан.