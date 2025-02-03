Петербуржец избил лопатой врача, выписавшего его из больницы

В Петербурге мужчина избил лопатой врача, выписавшего его из больницы

В Санкт-Петербурге пациент набросился на своего лечащего врача с лопатой для снега после того, как медик выписал его из больницы. У доктора травмирована голова и сломана рука, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник.

Происшествие случилось в петербургской городской больнице № 26. Врач выписал больного из медучреждения, после чего тот сходил за металлической лопатой для снега и вернулся в медкабинет. Мужчина, будучи пьяным, напал на медика и избил.

После избиения врач самостоятельно обратился за помощью. У него диагностировали закрытый перелом правой кисти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

Прочие обстоятельства случившегося не озвучиваются.

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