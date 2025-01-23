Петербуржец три недели жил с трупом возлюбленной, убитой киянкой и галстуком

Петербуржец убил возлюбленную киянкой и три недели жил с ее трупом

Житель Санкт-Петербурга сознался в убийстве своей девушки, которая заподозрила его в краже своей валюты. Мужчина заявил, что три недели жил рядом с трупом возлюбленной и переписывался от ее имени с коллегами и папой, сообщает «Фонтанка» .

На допросе 36-летний подозреваемый рассказал, что 31 декабря он убирался в квартире вместе со своей девушкой. В процессе она заметила пропажу собственных сбережений, начался скандал. Во время ссоры петербуржец трижды ударил возлюбленную киянкой по голове и задушил ее галстуком.

«Я увидел ее последний взгляд», — заявил мужчина на допросе.

Подозреваемый три недели жил с телом убитой девушки. Чтобы избавиться от трупного запаха, мужчина открывал все окна в квартире. Также он переписывался от имени убитой с ее коллегами и отцом, которые были встревожены пропажей девушки.

22 января мужчина выбросил телефон убитой в Обводный канал. На следующий день он пришел в полицию, написал явку с повинной и был задержан.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.