Петербуржец хотел поджечь электроподстанцию
Мужчину задержали при попытке поджечь электроподстанцию под Петербургом
Силовики задержали мужчину при попытке поджечь электроподстанцию в Колпинском районе под Санкт-Петербургом, сообщает Telegram-канал «78».
«Всё происходило в поселке Петро-Славянка. Нарушитель пытался скрыться, но вскоре был задержан», — указано в сообщении.
По данным канала, на месте происшествия ведутся следственные действия и работают оперативные службы.
Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
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