Петербуржец хотел поджечь электроподстанцию

Мужчину задержали при попытке поджечь электроподстанцию под Петербургом

Силовики задержали мужчину при попытке поджечь электроподстанцию в Колпинском районе под Санкт-Петербургом, сообщает Telegram-канал «78».

«Всё происходило в поселке Петро-Славянка. Нарушитель пытался скрыться, но вскоре был задержан», — указано в сообщении.

По данным канала, на месте происшествия ведутся следственные действия и работают оперативные службы.

Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее в Подмосковье задержали двух молодых людей за поджог мотодрезины.