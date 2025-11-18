Петербурженку выжили из ее квартиры ради собраний «масонской ложи»
Фото - © Сгенерировано в GigaChat
В Санкт-Петербурге женщину выжили из ее квартиры ради собраний «масонской ложи», она даже отсидела в СИЗО, так как хотела вернуть жилье, сообщает «112».
Пострадавшая поделилась, что около 10 лет назад знакомый просил снять ее квартиру. Тогда сделка не состоялась, но через несколько лет ее все же провели. Мужчина не просто снял жилье, а убедил ее оформить доверенность и договор безвозмездного пользования для себя и нескольких людей, якобы связанных с госструктурами.
Как уточнила петербурженка, среди них был и некий майор МВД, он сперва позиционировал себя как защитник ее законных интересов, а затем стал угрожать изъятием жилья. В квартире происходили собрания «масонской ложи», где «правоохранители» предлагали «крышу» недобросовестным чиновникам и предпринимателям.
Когда срок договора аренды квартиры прошел, владелица потребовала освободить помещения. Но в ответ женщину избили и обвинили якобы в нападении на правоохранителя. Почти год она провела в СИЗО, а в это время ее жилье купили за бесценок у знакомого-арендатора, которые ранее заручился доверенностью хозяйки. После этого квартиру быстро продали.
Выйдя из СИЗО, петербурженка пыталась обжаловать произвол, но это не дало результата. Пострадавшая жалуется, что ее обращения лежат на полке, а в суде на женщину смотрят, как на безумную.
