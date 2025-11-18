Петербурженку выжили из ее квартиры ради собраний «масонской ложи»

В Санкт-Петербурге женщину выжили из ее квартиры ради собраний «масонской ложи», она даже отсидела в СИЗО, так как хотела вернуть жилье, сообщает «112» .

Пострадавшая поделилась, что около 10 лет назад знакомый просил снять ее квартиру. Тогда сделка не состоялась, но через несколько лет ее все же провели. Мужчина не просто снял жилье, а убедил ее оформить доверенность и договор безвозмездного пользования для себя и нескольких людей, якобы связанных с госструктурами.

Как уточнила петербурженка, среди них был и некий майор МВД, он сперва позиционировал себя как защитник ее законных интересов, а затем стал угрожать изъятием жилья. В квартире происходили собрания «масонской ложи», где «правоохранители» предлагали «крышу» недобросовестным чиновникам и предпринимателям.

Когда срок договора аренды квартиры прошел, владелица потребовала освободить помещения. Но в ответ женщину избили и обвинили якобы в нападении на правоохранителя. Почти год она провела в СИЗО, а в это время ее жилье купили за бесценок у знакомого-арендатора, которые ранее заручился доверенностью хозяйки. После этого квартиру быстро продали.

Выйдя из СИЗО, петербурженка пыталась обжаловать произвол, но это не дало результата. Пострадавшая жалуется, что ее обращения лежат на полке, а в суде на женщину смотрят, как на безумную.

Ранее житель Санкт-Петербурга отдал 666 666 рублей и Harley Davidson мошенникам, которые представились ему членами «масонского ордена». Мужчина пытался таким способом «выкупить душу».

