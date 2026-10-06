Петербурженка, заставившая мужчину делать ей кунилингус, получила 4 года колонии

В Санкт-Петербурге суд вынес обвинительный приговор 41-летней местной жительнице по уголовному делу о насильственном кунилингусе и вымогательстве. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В ходе судебного процесса 21-летний потерпевший заявил, что интимной близости с подсудимой не желал. По его словам, женщина требовала у него 150 тыс. рублей под угрозой публикации компрометирующей видеозаписи. Она является для мужчины постыдной по религиозным убеждениям.

Подсудимая утверждала, что пара состояла в романтических отношениях около месяца и даже заключила мусульманский брак (никах). При этом в переписке с близкими молодой человек называл союз лишь способом получить российское гражданство и финансы.

По версии женщины, съемка откровенного ролика была инициативой самого партнера. Применение силы являлось лишь ролевой игрой по взаимному согласию.

Изучив представленные доказательства, суд признал позицию потерпевшего обоснованной и счел доводы обвиняемой несостоятельными. Женщине назначено наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по статьям 132 и 163 УК РФ.

В феврале следствие установило, что после отказа молодого человека от близости петербурженка пригрозила ему расправой и нанесла не менее пяти ударов, в том числе в область паха. Пользуясь тем, что пострадавший не мог сопротивляться из-за сильной боли, она принудила его к интимным действиям и зафиксировала процесс на камеру телефона с целью дальнейшего вымогательства денег.

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