Петербурженка принесла мертворожденного ребенка на прием в женскую консультацию

39-летняя жительница Сестрорецка принесла на прием в женскую консультацию мертворожденного ребенка. Врачи усомнились в психическом здоровье матери, сообщает «Mash на Мойке» .

Ребенок женщины родился мертвым на 21 неделе беременности. Только через 4 дня несчастная мать решила обратиться к врачам женской консультации на улице Борисова.

Медик, который проводил прием, вызвал скорую помощь для женщины. Эмоциональное состояние матери подкосилось. Ее осмотрели психиатры, а затем она направилась домой.

Ранее в одном из торговых центров Москвы произошел необычный инцидент. Женщина, находившаяся в положении, намеренно упала с лестницы, пытаясь вызвать выкидыш. Горожанка решилась на этот шаг, чтобы скрыть от мужа беременность от другого мужчины.

