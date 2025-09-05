Москвичка специально упала с лестницы, чтобы спровоцировать выкидыш

В одном из торговых центров Москвы произошел необычный инцидент. Женщина, находившаяся в положении, намеренно упала с лестницы, пытаясь вызвать выкидыш. Горожанка решилась на этот шаг, чтобы скрыть от мужа беременность от другого мужчины, пишет Baza .

Пока супруг отсутствовал, находясь в своей родной стране, москвичка вступила в интимную связь с другим мужчиной. Осознав последствия своего романа, она долгое время скрывала беременность и в итоге выбрала опасный способ для избавления от нежеланного ребенка.

Однако план женщины не сработал. Вместо желаемого результата она получила серьезные травмы — закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. Посетители торгового центра, ставшие свидетелями падения, вызвали бригаду скорой помощи.

Медицинский персонал, прибывший на вызов, узнал всю правду от молодой женщины, которая, скорее всего, рассчитывала на их сочувствие. По прибытии в медицинское учреждение она обратилась с просьбой о легальном прерывании беременности, однако получила отказ из-за законодательных ограничений, запрещающих проведение абортов после первого триместра.