сегодня в 09:49

Песков заявил, что не видел сообщений о якобы взрыве ракеты под Оренбургом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новости о якобы взрыве баллистической ракеты на военной базе в Оренбургской области, сообщает РИА Новости .

По словам официального представителя Кремля, он не видел подобных сообщений.

«Я не видел таких сообщений», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее СМИ опубликовали новости о том, что после пуска ракеты на окраине города Ясный якобы было зафиксировано несколько хлопков. Официально эта информация не была подтверждена.

Ранее в Воронеже нашли взрывоопасные обломки ракет ATACMS после атаки ВСУ. Они были успешно подорваны.

