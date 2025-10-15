«Пешеходный переплыв»: Дрожжино уходит под воду из-за мощного ливня

Дороги и пешеходные переходы ушли под воду из-за дождя в Ленинском округе

Сильный дождь стал причиной затопления дорог и пешеходных переходов в Ленинском городском округе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в пгт. Дрожжино. На опубликованных кадрах видно, как в результате ливня оказались полностью затоплены проезжая часть и пешеходный переход на одной из улиц.

Автор видеоролика назвал затопленный переход «пешеходным переплывом».

Ранее населенный пункт в Дагестане оказался отрезан от цивилизации из-за затопленных после дождя дорог. При этом на ремонт проезжей части выделили более 1 млрд рублей.

