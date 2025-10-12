Село в Дагестане оказалось отрезано от цивилизации из-за затопленных дорог

Населенный пункт в Дагестана оказался отрезан от цивилизации из-за затопленных после дождя дорог. При этом на ремонт проезжей части выделили более 1 млрд рублей, сообщает Baza .

После сильного дождя в селе Новокулей оказались затоплены дороги. Автомобили застревали в глубоких ямах, заполненных дождевой водой. Однако затруднительно передвигаться было не только автомобилистам, но и пешеходам.

На опубликованных кадрах видно, как внедорожник Land Cruiser застрял в глубокой яме. Иномарку удалось достать лишь с помощью троса и другого внедорожника.

В 2023 году на ремонт дорог в этом районе были выделены средства в размере 568 млн рублей. Изначально планировалось завершить работы до 1 мая, однако фактически было отремонтировано лишь 4 км из 20 запланированных. В апреле прошлого года для продолжения восстановления дорожного полотна было выделено дополнительно 428 млн рублей.

Глава местной администрации утверждает, что всему виной забитый ливневый канал. По словам чиновника, он неоднократно предупреждал вышестоящее руководство о проблеме, но его оставили обращения без внимания.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.