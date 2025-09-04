сегодня в 17:58

Первых подозреваемых в странном убийстве россиянина на Burning Man нашли в США

В расследовании дела о загадочном убийстве россиянина на всемирно известном фестивале Burning Man, проходящем в американской Неваде, появились первые подозреваемые. Однако поймать их будет сложно, поскольку из временного города Блэк-Рок-Сити в пустыне, где проводилось мероприятие, уехали все 80 тыс. участников, сообщает SHOT .

37-летнего Вадима Круглова из Омска зарезали. Убийство произошло в зоне, где отсутствовали камеры.

Инцидент случился, когда большая часть участников находилась на последнем мероприятии — сжигании чучела Burning Man. Свидетели отмечают, что Круглова в последний раз заметили 30 августа примерно в 06:00 на танцполе. Рядом с ним был молодой человек в черных очках.

Приятели искали Круглова целый день. Его труп в луже крови обнаружили рядом с чучелом примерно в 21:15.

Тело нашел один из тех, кто поджигал чучело. Он сразу же позвал шерифа, зону убийства перекрыли.

Затем с помощью сверки отпечатков пальцев опознали Круглова. Полицейские продолжают проводить опросы людей, которые общались с убитым на фестивале. Они показывали им снимки подозреваемых.

Это первое убийство за всю историю проведения Burning Man с 1986 года.