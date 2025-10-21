Первые секунды после убийства оператора Сергея Политика попали на видео

В Сети появилось видео с предполагаемым убийцей режиссера и кинооператора Сергея Политика, которого зарезали возле его дома в столице. В кадре показано, что происходило в первые секунды после убийства, сообщает SHOT .

На видео запечатлено, как мимо подъезда проходит мужчина, в руках у него нож. Убийца вытирает оружие от крови и прячет его.

Спустя секунду в кадре появляется Политик. Он уже ранен. Потерпевший не держится на ногах и падает лицом на асфальт. К нему подходят прохожие.

По предварительной информации, убийца оператора — 33-летний гражданин Армении Армен С. Он некоторое время гулял возле подъезда, где жил Политик, и вел себя неадекватно.

Кинематографист сделал мужчине замечание. Его слова привели неадеквата в ярость, после чего тот накинулся на 56-летнего оператора с ножом. От полученного ранения потерпевший скончался. Возбуждено уголовное дело.

