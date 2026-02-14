Пережил клиническую смерть: подростка насмерть завалило снегом с крыши в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ребенок пережил клиническую смерть после обрушения на него снега с крыши хоккейного корта. Врачи сделали все возможное для спасения жизни пострадавшего, но безуспешно, сообщает SHOT .

Трагедия произошла в субботу около 17:00 по местному времени в городе Лянторе. По словам очевидцев, компания из пяти подростков часто ходила к хоккейному корту «Штурм». Сегодня игравших у здания ребят накрыло снежной лавиной. Трое школьников смогли выбраться самостоятельно. Прибывшие на место экстренные службы откопали оставшихся под снегом детей.

У одного ребенка перелом бедра и ноги, в настоящее время он находится в реанимации. Второй пострадавший пережил клиническую смерть. Медики до последнего боролись за жизнь шестиклассника, но он скончался в больнице.

Накануне снежная глыба упала на ребенка на востоке российской столицы. От полученных травм мальчик погиб на месте.

